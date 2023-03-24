



Ультиматум Галанта Нетаниягу

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что министр обороны Йоав Галант выдвинул ультиматум премьер-министру Биньямину Нетаниягу.



Галант якобы предупредил что в случае, если законодательный процесс по правовой реформе не будет остановлен до вторника, он будет голосовать против реформы.



В то же время, 11-й канал сообщает о том, что Галант “выступит с заявлением, с которым собирался выступить 23 марта”, и с его точки зрения, ничего не отменено и ничего не изменилось.