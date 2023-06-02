



Украину ждет долгая дорога в НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что дорога Украины в НАТО будет долгой. Дело в том, что сегодня существуют разногласия по поводу перспектив вступления Украины в НАТО. Альянс и ЕС не хотят повторять ошибки прошлого, обещая кандидатам быстрое членство.



Поэтому, министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что вступление Украины в НАТО не будет быстрым, поскольку по этому вопросу до сих пор есть разногласия. Однако Североатлантический союз готов поддерживать Украину.



"Мы должны быть реалистами и сказать: "Этого не произойдет в Вильнюсе". Это не произойдет в ближайшее время", – отметил Уоллес в интервью The Washington Post. По его словам, существуют разногласия по поводу перспектив вступления Украины в НАТО. Альянс и ЕС не хотят повторять ошибки прошлого, обещая кандидатам быстрое членство.



Уоллес добавил, что в НАТО размышляют над альтернативами, чтобы "помочь Украине и дать ей не 100-процентный, но такой же эффект, как НАТО".



Он заявил, что некоторые страны готовы заключить двусторонние или многосторонние "пакты о взаимной обороне" с Украиной и взять на себя обязательства по долгосрочным планам наращивания военного потенциала страны.



По словам главы Минобороны Британии, это обезопасит Украину и не даст России повторить агрессию, "сухопутные силы которой будут значительно истощены в течение следующих 10 лет".



Напомним, Сейм Латвии призвал пригласить Украину стать членом НАТО.



Ранее генсек НАТО Столтенберг считает, что вступление Украины в НАТО во время войны "не на повестке дня". По его словам, присоединение Украины к НАТО не состоится, пока идет война, но путь к членству в будущем открыт.