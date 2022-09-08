



Украину пригласят на первый саммит нового политического формата ЕС

Украина будет среди приглашенных государств на первый саммит Европейского политического сообщества, который пройдет в начале октября в Праге. Об этом журналистам заявил неназванный чиновник ЕС, пишет Euractiv.



Первая встреча на самом высоком уровне нового форума "ЕС+" должна состояться в Праге, поскольку Чехия сейчас председательствует в ЕС. Заседание состоится в преддверии неформальной встречи лидеров ЕС 7 октября.



"В скором времени будут разосланы приглашения на саммит, который должен состояться 6-7 октября в Праге с участием лидеров шести западнобалканских стран. Ожидается, что их получат лидеры Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Украины, Молдовы, Грузии, Турции, Вир , Азербайджана", - сообщил журналистам представитель ЕС.



Идея нового форума – детище президента Франции Эммануэля Макрона. Его цель - предоставить платформу для политического диалога и сотрудничества, включая страны, стремящиеся вступить в ЕС, а также те, которые не намерены этого делать и остаются вне блока.



Основные темы саммита будут включать войну России против Украины, энергетический кризис и экономическую ситуацию в Европе.



В ходе переговоров с послами на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новый европейский политический форум будет собираться каждые шесть месяцев.



Отметим, Европейский совет на саммите в Брюсселе в июне одобрил предложенную Францией идею создания Европейского политического сообщества.

Макрон подчеркивал, что Европейское политическое сообщество является дополнением, а не альтернативой процессу вступления в ЕС.