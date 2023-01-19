



Украину о вторжении предупредил агент-банкир. В ГУР назвали имя

О нападении РФ на Украину с указанием вторжения СБУ предупредил украинский банкир Денис Киреев, якобы погибший "во время задержания" СБУ в марте 2022 года.



Об этом пишет The Wall Street Journal в материале "Российский шпион или украинский герой?", в котором и описало роль Киреева со ссылкой на начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова.



СМИ отмечает, что украинского банкира не заинтересовала карьера на Западе. Он стал работать с активами братьев Андрея и Сергея Клюевых из семьи Януковича, которые сбежали из Украины в РФ в 2014 году.



Как утверждает Буданов, Киреев наладил связи с европейскими разведывательными службами, а также с российскими военными и чиновниками. В связи с этим ему предложили работать с Главным управлением разведки.



Предупреждение о нападении



Руководитель ГУР заявил, что именно Киреев 23 февраля предупредил разведку о нападении. Он передал данные от российских источников, которые помогли подготовиться к обороне столицы.



Буданов объяснил, что Киреев указал, что россиян высадятся в аэропорту "Антонов" в Гостомеле. Подсказка Киреева "дала Украине несколько драгоценных часов, чтобы перекинуть войска для противодействия российскому наступлению", - цитирует «РБК-Украина».