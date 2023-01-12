



"Украинское командование не скрывало планы по наступлению на Ростов-на-Дону"

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко прокомментировал информацию о появлении карт ВСУ со схемами нападения на Ростов и Таганрог, прозвучало на встрече с журналистами.



Ранее СМИ писали, что на оставленных украинскими военными позициях нашли карты. На них якобы были отметки, которые говорили о планах пойти в наступление на Ростов и Таганрог.



— Конечно, они этого хотели, но я думаю это невозможно. Хотеть не значит реализовать. Мы же понимаем, почему всё это началось – после кровавого переворота 2014 года. Тогда пришедшие к власти неонацисты даже в учебниках стали навязывать ненависть к России, — заявил Логвиненко на встрече с журналистами.



«Мы не воюем с народом Украины. Российские бойцы гибнут от оружия НАТО», — уточнил градоначальник.