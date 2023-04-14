



Украинский МИД ответил Орбану: Взгляните правде глаза

Министерство иностранных дел Украины ответило на новое скандальное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который назвал Украину "финансово несуществующей" и выразил мнение, что "без поддержки партнеров война сразу закончится".



На это украинский МИД советует венгерскому премьеру "взглянуть правде в глаза", поскольку именно помощь украинцам обеспечивает мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами.



"Очередное антиукраинское заявление. Совершенно не удивляемся, что оно получило мгновенную одобрительную реакцию в Москве", – прокомментировал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко очередное скандальное заявление Орбана в своем Facebook.



По его словам, цинично то, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, когда сама Венгрия получает немалые деньги от ЕС для поддержания своей экономической стабильности.



"Призываем Виктора Орбана взглянуть правде в глаза: поддержка Украины – не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует прежде всего в свою собственную безопасность. Венгерские власти должны быть благодарны за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы, ценой собственных жизней, держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами", – заметил Николенко.



Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в очередной скандал, назвав Украину "финансово несуществующей" и выразив мнение, что "без поддержки партнеров война сразу закончится".



"Украина в финансовом смысле несуществующая страна. Она не может себя финансировать. Вопрос в том, сохраним ли мы Украину или нет. Как только мы говорим "нет", тогда война заканчивается", – сказал Орбан.



Такое заявление венгерского премьера, конечно же, услышали в Москве, и, судя по комментарию заместителя секретаря Совета безопасности РФ, оно Белокаменной очень понравилось. "Молодец, смело и точно для европейского политика", – прокомментировал Дмитрий Медведев скандальное заявление Орбана в своем Telegram-канале.