



Украинский эксперт: поставки систем ПВО Израилем было бы "выдающимся" решением



На фоне просьбы Украины к Израилю о предоставлении защиты от российских ракет и беспилотников, украинский военный эксперт подчеркнул, что некоторые израильские системы могут вписаться в формирующуюся комплексную систему противовоздушной обороны Киева.



Полковник Виктор Кевлюк, научный сотрудник киевского Центра оборонных стратегий, заявил в воскресенье, что "технологии, разработанные израильскими компаниями в области ПВО и ПВО, противоракетной обороны, безусловно, являются выдающимися конструкторскими решениями".



Кевлюк заявил, что система средней дальности David's Sling "может значительно усилить противовоздушную и противоракетную оборону Украины".

По словам Кевлюка, система, предназначенная для перехвата ракет и ракет на дальности от 40 до 300 километров, будет особенно эффективна против российской баллистической ракеты "Искандер".



В настоящее время Украина рассчитывает на американо-норвежскую систему NASAMS для улучшения своей защиты от "Искандеров" и крылатых ракет. После массированных российских ракетных ударов на прошлой неделе США объявили, что срочно направляют батареи на Украину. Германия также отправляет автомобильные батареи Iris-T.



Кевлюк добавил, что израильско-индийская система Barak 8 может улучшить защиту береговой линии Украины протяженностью более 1300 километров.



Barak-8, также известная как зенитная ракета большой дальности (LRSAM), имеет морскую версию, используемую израильскими военными кораблями Saar-6 Corvette и ВМС Индии. Он может защитить от целого ряда угроз, включая баллистические ракеты, крылатые ракеты и самолеты противника.



Кевлюк также указал на Barak-8 как на желаемое решение средней дальности.



По словам Кевлюка, израильские лазерные системы, которые в настоящее время находятся в стадии разработки, лишь частично применимы к Украине из-за ее погоды.



"Каждый год 15-30 дней туман — до 130 дней в году в горах — и только 217 солнечных дней, поэтому лазерные комплексы будут вспомогательным средством для поддержки основного противоракетного комплекса", — сказал он.



Израильская система малой и средней дальности Spyder может быть более вероятным кандидатом для Украины с логистической точки зрения. Он использовался в боевых действиях Индией и, вероятно, Грузией, а Израиль продавал его странам по всему миру, в том числе члену НАТО Чешской Республике.



Однако для этого все равно потребуется политическое решение вооружить Украину, что вряд ли произойдет.



Израиль будет обеспокоен тем, что его секретные военные технологии попадут в руки врага. Поскольку российское и иранское военное сотрудничество в ходе войны стало более тесным, вполне возможно, что российская разведка приложит значительные усилия для кражи секретов или захвата батареи.



Но Кевлюк сказал , что военная контрразведка Украины построена на жесткой и надежной системе, что оставляет России меньше возможностей найти агентов в украинской армии, поскольку поколение, служившее в советской армии, уходит в отставку, а офицеры, воевавшие с русскими с 2014 года, берут на себя руководящие роли.



Молодые киевские контрразведчики также приобрели значительный опыт за восемь лет борьбы с Россией. "У тигрят не только полосы на шкуре, но и острые клыки", — сказал он.



Даже если израильское правительство действительно решит радикально изменить свою политику в отношении Украины, ему будет трудно найти что-либо для отправки без ущерба для собственной безопасности.

