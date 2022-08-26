



Украинских детей в оккупации угнетают - Украина призвала ЮНЕСКО вмешаться

Российские оккупанты шантажируют родителей школьников на временно захваченных территориях отправлять детей в русифицированные школы. МИД Украины призывает международную организацию ЮНЕСКО вмешаться в ситуацию.





"На фоне сопротивления местного населения Россия угрожает родителям на Херсонщине и в Запорожской области отправлять их детей в интернаты, если те не запишут их в захваченные россиянами школы. Москва использует образование как средство угнетения. Призываем ЮНЕСКО срочно отреагировать на это преступление", - написал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter.



Faced with resistance, Russia threatens parents in the Kherson and Zaporizhzhia regions with sending children to orphanages if they do not sign them up to Russian-seized schools. Moscow is using education as a tool of oppression. We call on @UNESCO to urgently react to this crime — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 26, 2022

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном Мариуполе родителей также заставляют отдавать детей в школы под руководством оккупантов. В случае неповиновения угрожают забрать ребенка и лишить родительских прав.В Луганской области российские захватчики предлагают по 10 тысяч рублей родителям, которые до 15 сентября отдадут своих детей в захваченные оккупантами школы.