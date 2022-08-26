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Украинских детей в оккупации угнетают - Украина призвала ЮНЕСКО вмешаться
26.08.2022 19:28 Евгения Маркова

Украинских детей в оккупации угнетают - Украина призвала ЮНЕСКО вмешаться

Российские оккупанты шантажируют родителей школьников на временно захваченных территориях отправлять детей в русифицированные школы. МИД Украины призывает международную организацию ЮНЕСКО вмешаться в ситуацию.

 
"На фоне сопротивления местного населения Россия угрожает родителям на Херсонщине и в Запорожской области отправлять их детей в интернаты, если те не запишут их в захваченные россиянами школы. Москва использует образование как средство угнетения. Призываем ЮНЕСКО срочно отреагировать на это преступление", - написал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter.
 



Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном Мариуполе родителей также заставляют отдавать детей в школы под руководством оккупантов. В случае неповиновения угрожают забрать ребенка и лишить родительских прав.

В Луганской области российские захватчики предлагают по 10 тысяч рублей родителям, которые до 15 сентября отдадут своих детей в захваченные оккупантами школы.

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