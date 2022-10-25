



Украинских беженцев просят не возвращаться из-за границы до весны

Украинцам, которые сейчас находятся за границей, не стоит возвращаться домой до весны. Зима может быть сложной из-за террористических атак России.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



"Вы видите: Россия перешла к террору гражданского населения, она не может воевать с армией, она проигрывает на поле боя", - сказала она.



По ее словам, если есть возможность остаться перезимовать за рубежом, то стоит это сделать.



"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Не нужно этого делать. Если есть возможность – остаться, пока перезимовать за границей", - сообщила Верещук.



Министр добавила, что ей бы хотелось, чтобы весной все вместе отстраивали Харьковскую, Херсонскую области и все другие города и села Украины.



Напомним, по данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 30 августа 2022 количество пересечений границы с Украиной с 24 февраля 2022 составляло 12 млн человек, при этом в Украину вернулось 5,3 млн человек.