



Украинские депутаты прибудут на Тайвань - Китай недоволен

Группа украинских депутатов собирается посетить Тайвань в конце октября, несмотря на негативное отношение к этому китайских властей.



Депутат Хуан Ши-цзе из правящей Демократической прогрессивной партии во время церемонии открытия Ассоциации дружбы депутатов тайваньско-украинского парламента в Законодательном собрании сообщил, что украинская делегация приедет на 11-ю Всемирную ассамблею.



"Группа, сформированная в сентябре, состоит из членов группы дружбы с Тайванем. В ее состав входит Юлия Клименко, которая сейчас является первым заместителем председателя комитета украинского парламента по транспорту и инфраструктуре", – указал он.