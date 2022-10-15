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Украинские депутаты прибудут на Тайвань - Китай недоволен
15.10.2022 19:41 Александр Юзовский

Украинские депутаты прибудут на Тайвань - Китай недоволен

Группа украинских депутатов собирается посетить Тайвань в конце октября, несмотря на негативное отношение к этому китайских властей.

Депутат Хуан Ши-цзе из правящей Демократической прогрессивной партии во время церемонии открытия Ассоциации дружбы депутатов тайваньско-украинского парламента в Законодательном собрании сообщил, что украинская делегация приедет на 11-ю Всемирную ассамблею.   

"Группа, сформированная в сентябре, состоит из членов группы дружбы с Тайванем. В ее состав входит Юлия Клименко, которая сейчас является первым заместителем председателя комитета украинского парламента по транспорту и инфраструктуре", – указал он.

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