



Украинская разведка знает все о ядерном оружии России

Россия имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия, как тактическое, так и стратегическое, но военная разведка Украины постоянно следит за его перемещением. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.



Представитель ГУР заверил, что разведка знает все места хранения, количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня.



По его словам, украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей и следит за активными мероприятиями, которые может проводить или проводит 12-е главное управление министерства обороны РФ, которое отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию.



"Это процесс не простой, но у нас есть опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил, которые проводились начиная с 2014 года и раньше. То есть, мы знаем все процедурные вопросы. Поэтому ГУР МО Украины постоянно держит на контроле именно ядерную составляющую вооруженных сил России", – подчеркнул Скибицкий.



Напомним, Скибицкий заявил, что Украина делает все возможное, чтобы не допустить наращивания производства какого-либо вооружения на территории РФ.