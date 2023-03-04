



Украине передадут в два раза больше танков Challenger 2, чем было обещано

Великобритания передаст Украине вдвое больше танков Challenger 2, чем Киев запросил.



Такое заявление в интервью "Радио Свобода" сказал украинский посол в Британии Вадим Пристайко.



По его словам, помощь Украины от Соединенного Королевства предоставляется в нескольких плоскостях. Иногда страдающая от войны страна получает помощи больше, чем запрашивает.



"Например, если мы говорим о военных тренировках, то мы запрашивали одно количество, а сейчас Британия предлагает нам увеличить ее в 2,5 раза на этот год. То есть здесь можно сказать, что +250%. Некоторое вооружение, которое мы запрашивали - например, самолеты, то здесь сложно. Мы ищем варианты", - подчеркнул дипломат.



По его словам, Киев запросил у королевства 14 танков Challenger 2, но после визита президента президента Украины Владимира Зеленского оказалось, что их количество возросло вдвое.

