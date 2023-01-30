



Украине "неизвестна" причина взрывов в Иране

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал информацию о вызове временного поверенного Украины в иранский МИД.



Напомним, дипломата вызвали после заявлений советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о взрывах на иранских объектах.



Николенко подчеркнул, что Украине "неизвестно" о причинах взрывов, а также напомнил персидскую мудрость.



"Украина не раз предупреждала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от сотрудничества с Россией. Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Но как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь", - заявил представитель МИД.