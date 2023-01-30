Новости » Политика
Украине "неизвестна" причина взрывов в Иране
30.01.2023 20:10 Ольга Белозерова

Украине "неизвестна" причина взрывов в Иране

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал информацию о вызове временного поверенного Украины в иранский МИД. 

Напомним, дипломата вызвали после заявлений советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о взрывах на иранских объектах.

Николенко подчеркнул, что Украине "неизвестно" о причинах взрывов, а также напомнил персидскую мудрость.

"Украина не раз предупреждала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от сотрудничества с Россией. Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Но как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь", - заявил представитель МИД. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы