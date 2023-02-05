



Украина не собирается наносить удары по России ракетами большей дальности

Украина не будет использовать оружие большей дальности, обещанное Соединенными Штатами, для ударов по территории России. Они будут использоваться для ударов только по российским подразделениям на временно оккупированной территории Украины. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Reuters.



"Мы всегда официально говорим нашим партнерам, что не будем использовать оружие, поставляемое иностранными партнерами, для обстрела российской территории. Мы стреляем только по российским подразделениям на временно оккупированной украинской территории", - заявил он.



Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что США одобрили поставки в Украину ракет большой дальности GLSDB до 150 километров.



Отметим, что 3 февраля США официально предоставили очередной крупный пакет военной помощи для Украины.

