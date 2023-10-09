



Украинцы в Израиле: МИД рассказал о спасении ребенка и погибших

Украинские дипломаты успешно эвакуировали несовершеннолетнего гражданина Украины из города Сдерот. Мальчик получил ранения в результате нападения боевиков ХАМАС в Израиле. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



В настоящее время ребенок находится в безопасном месте на попечении посольства - мальчику была оказана медицинская и психологическая помощь.



"Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию - вывезли из города Сдерот украинского мальчика, получившего ранения во время нападения боевиков", - рассказал представитель МИД.



Кроме того, отметил он, удалось разыскать пятерых граждан, считавшихся пропавшими на юге Израиля. "В то же время появилась информация о возможной гибели других двух украинцев вблизи Сектора Газа. Проверяем", - сообщил Николенко.

Ситуация в Израиле с гражданами Украины



Всего за минувшие сутки оперативный штаб МИД Украины обработал более 200 обращений граждан. Ведомство фиксирует массовую отмену авиарейсов. Представители министерства занимаются поиском решения для помощи гражданам Украины выехать из Израиля.



Дипломатическое учреждение в Рамалле поддерживает постоянную связь с украинским сообществом. "Разрабатываем потенциальные эвакуационные маршруты, - сообщил Николенко.



Напомним, что после нападения 8 октября террористов ХАМАС на Израиль из сектора Газа в МИД Украины подтвердили, что две гражданки нашей страны погибли в результате боевых действий.