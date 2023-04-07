



"Украинцы территориями не торгуют": МИД ответил президенту Бразилии

Украина не торгует своими территориями, поэтому разговоры и предложение оставить России оккупированный ею в 2014 году Крым в обмен на "мир" нерелевантны: нет "никакой юридической, политической или моральной причины, почему украинцы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли". Так в Министерстве иностранных дел ответили на "предложение" президента Бразилии Лулы да Силва.



Напомним, сегодня на встрече с журналистами да Силва сказал, что российский диктатор Владимир Путин "не может захватить территорию Украины", но, "возможно, нужны переговоры о Крыме", и "Зеленский тоже не может хотеть всего", а "мир нуждается в покое".



Представитель ведомства Олег Николенко уточнил, что Украина "ценит усилия президента Бразилии по поиску решения по прекращению российской агрессии", но добавил, что украинцы территориями не торгуют.



"Украинская позиция остается неизменной: любые посреднические усилия по восстановлению мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полном восстановлении территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН", – подчеркнул дипломат.



1 января 2023 года во время разговора с главой Верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко да Силва "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".



В начале апреля в Офисе президента назвали новое условие начала переговоров с Москвой по Крыму. У президента посоветовали ориентироваться только на слова президента Зеленского по таким вопросам, и уточнили слова о переговорах с РФ по полуострову – "только вероятная опция".



В свою очередь госсекретарь США Блинкен заявил, что решение о возвращении Крыма должен принимать Зеленский.