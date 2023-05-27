



Украинцы приступили к обучению в Германии на танках Abrams

Украинские военные приступили к обучению в Германии на американских танках Abrams M1.



По данным The New York Times, информацию об этом подтвердил представитель Пентагона Гаррон Гарн.



По его словам, к обучению на танках приступила первая группа, в которую входят примерно 400 украинских военных. Инструктаж стартовал в Графенворе и Хоэнфельсе.



"Он включает базовые солдатские задачи, такие как меткая стрельба и медицинские навыки, а также тренировки на уровне взвода и роты, а впоследствии и более масштабные учения с участием батальонов, противостоящих друг другу", - отметил Гарн.



