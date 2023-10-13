



Украинцы могут находиться в плену ХАМАС: информация проверяется

Согласно предварительной информации, предоставленной израильскими службами, в плену боевиков ХАМАСа могут находиться украинцы. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.



"Стоит понимать, что мы не знаем местонахождение определенного количества людей, и не исключается, что часть из них может быть в плену. Об этом нам сообщали израильские службы, это еще не доказанная информация. Прошу не делать фурор, но, скорее всего, это соответствует действительности", - рассказал Корнийчук.



Посол добавил, что дипломаты тесно сейчас сотрудничают с полицией Израиля при поиске граждан Украины. В частности их ищут, как по ДНК, так и по отпечаткам пальцев.



Среди семерых погибших украинцев, как отметил посол, только одна гражданка имела украинский паспорт. По его словам, остальные шесть погибших постоянно проживали в Израиле и имели израильский паспорт.



"Это ни в коем случае не унижает их права как граждан Украины, просто для вашего понимания, что одна путешествующая, к сожалению, погибла. Остальные - это местные жители", - пояснил посол.