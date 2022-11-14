



Украинцы и иранцы протестовали перед посольством РФ в Канаде

В Оттаве (Канада), перед посольством РФ, состоялась демонстрация, в которой приняли участие представители украинской и иранской общин.



В акции протеста приняли участие около 200 человек, сообщает CBC News.



Демонстрацию организовал иранец Кавех Шакури, приехавший в Канаду в 2008 году. По его словам, украинцы и иранцы собрались вместе, чтобы выразить возмущение по поводу поставок иранских дронов в Россию.



Кроме этого, участники демонстрации почтили память украинцев, ставших жертвами российских войск, и иранцев, погибших в ходе массовых протестов в стране.