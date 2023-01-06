



Украинцев в оккупации предупреждают об опасности терактов на Рождество

Российские оккупанты могут готовить террористические акты в храмах на оккупированных территориях в период празднования Рождества. Об этом заявили министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



"Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях. Призываю граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ", - написала она.



Напомним, Путин поручил ввести так называемый "режим прекращения огня" на Рождество. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских бойцов на Донбассе и подобраться поближе к нашим позициям.



США также скептически относятся к предложению РФ о "рождественском перемирье". Добавим, что разведывательная группа InformNapalm также отмечала, что целью временного перемирия может быть кровавый теракт с подрывом храмов на Рождество.