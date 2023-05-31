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Украина заказала 300 разведывательных дронов у немецкой компании
31.05.2023 20:56 Раиса Вовк

Украина заказала 300 разведывательных дронов у немецкой компании

Украина заказала у немецкой компании 300 разведывательных беспилотников. Также 100 штук заказало спецподразделение морской пехоты США. Об этом заявила мюнхенская компания Quantum Systems, пишет Handelsblatt.

Спецподразделение морской пехоты США хочет в будущем использовать дроны от Quantum Systems для разведывательных миссий. Министерство обороны США заключило контракт на сумму 20 миллионов долларов, о чем министерство недавно объявило. Планируется поставить 100 дронов Vector.

Руководитель компании Флориан Сейбель заявил, что спецподразделение может использовать их для исследования местности ночью с резиновой лодки. Пентагон тестирует эти беспилотники в течение нескольких последних месяцев. Сейбель надеется найти больше покупателей беспилотников в вооруженных силах США и за их пределами.

Также сообщается, что Украина также заказала у компании 300 разведывательных беспилотников. Однако издание не уточнило, речь идет о беспилотниках Vector или нет. Также не понятно, когда их смогут изготовить и поставить Вооруженным силам Украины.

Что известно про Vector:

  • Для начала работы БПЛА достаточно двух минут;
  • В собранном виде БПЛА имеет размах крыла 2,8 метра, запускается с руки;
  • "Птичка" оборудована электрооптическим и инфракрасным сенсорами, что, со своей стороны, позволяет обнаруживать враждебные цели. Прочная конструкция беспилотника нивелирует влияние климатических факторов;
  • Скорость до 72 км/ч, а продолжительность полета - 120 минут;
  • Vector способен в режиме реального времени транслировать видео на наземные станции.

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