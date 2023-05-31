



Украина заказала 300 разведывательных дронов у немецкой компании

Украина заказала у немецкой компании 300 разведывательных беспилотников. Также 100 штук заказало спецподразделение морской пехоты США. Об этом заявила мюнхенская компания Quantum Systems, пишет Handelsblatt.



Спецподразделение морской пехоты США хочет в будущем использовать дроны от Quantum Systems для разведывательных миссий. Министерство обороны США заключило контракт на сумму 20 миллионов долларов, о чем министерство недавно объявило. Планируется поставить 100 дронов Vector.



Руководитель компании Флориан Сейбель заявил, что спецподразделение может использовать их для исследования местности ночью с резиновой лодки. Пентагон тестирует эти беспилотники в течение нескольких последних месяцев. Сейбель надеется найти больше покупателей беспилотников в вооруженных силах США и за их пределами.



Также сообщается, что Украина также заказала у компании 300 разведывательных беспилотников. Однако издание не уточнило, речь идет о беспилотниках Vector или нет. Также не понятно, когда их смогут изготовить и поставить Вооруженным силам Украины.



Что известно про Vector: