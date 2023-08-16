



Украина вывела из строя пять больших десантных кораблей РФ из шести

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны вывели из строя пять крупных десантных кораблей России. Для сравнения, по состоянию на 24 февраля 2022-го их было шесть. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.



"Они под видом учений перед полномасштабным вторжением, как могли его накачали. Напоминаю, только больших десантных кораблей они загнали шесть к уже шести. Но результат известен: пять из них уже не в строю, Этот счет может расти". - рассказал Плетенчук и добавил, что сейчас у россиян нет возможности пополнять Черноморский флот.



Напомним, после ряда ударов по портовой инфраструктуре в Украине ВСУ атаковали два важных корабля оккупантов - нефтяной танкер SIG, перевозивший топливо в Сирию, и десантный корабль "Оленегорский горняк".



В британской разведке сразу констатировали, что повреждение последнего является существенным ударом по Черноморскому флоту. Дело в том, что этот корабль весом 3 600 тонн и длиной 113 метров – самое большое российское военно-морское судно, которое удалось серьезно повредить после затопления крейсера "Москва" 13 апреля 2022 года.



Отметим, что атака на "Оленегорский горняк" была спецоперацией Службы безопасности и Военно-морских сил. А в The Financial Times отметили, что, ударив по этому судну, Украина впервые поставила под угрозу инфраструктуру экспорта нефти, помогающую финансировать вторжение РФ.