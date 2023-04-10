



Украина вышла из двух соглашений с Россией и одного с Беларусью

В понедельник, 10 апреля, Украина прекратила действие двух соглашений с Россией и одного с Беларусью. Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.



Украина прекратила действие Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о порядке пересечения украино-российской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и РФ. Это будет способствовать усилению государственного контроля за въездом и пребыванием в Украине граждан РФ в условиях угроз национальной безопасности Украины. Это поддержали 283 народных депутата Украины.



Также Верховная Рада Украины поддержала выход из Соглашения о проведении согласованной политики в определении транспортных тарифов. По словам Мельничука, выход из Соглашения обусловлен тем, что применение Украиной положений Соглашения крайне усложнено в результате полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, проведения Россией боевых действий, временной оккупации части территории Украины и уничтожения транспортной инфраструктуры Украины оккупантами. За это проголосовали 288 народных избранников.



"Верховный Рада Украины принял в целом правительственный проект закона о прекращении действия Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области технической защиты информации и Протокола между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области технической защиты информации", - говорится в сообщении.



Мельничук объяснил, что этот законопроект был принят в связи с коренным изменением обстоятельств и в рамках дальнейшей международной изоляции Республики Беларусь в связи с ее активной поддержкой агрессии РФ. Это также поддержали 288 депутатов.