



Украина выразила солидарность с протестующим народом Грузии

Грузия должна гарантировать своим гражданам права на мирные протесты. Украина солидарна с грузинским народом в его стремлении продолжать развитие европейского будущего в стране. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.



В МИД отметили, что продолжают внимательно следить за событиями в Грузии на фоне массовых протестов против законопроекта по "иностранным агентам".



"Как государство, стремящее получить членство в Европейском Союзе, Грузия должна неукоснительно гарантировать гражданам их основополагающие права и свободы, в частности право на мирный протест", - пишет пресс-служба.



В то же время в МИД отметили, что приняли во внимание намерение президента Грузии Саломе Зурабишвили ветировать вышеупомянутый законопроект и добавили, что документ в нынешней редакции противоречит европейским ценностям и стандартам.



"Выражаем солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего Грузии", - добавляет пресс-служба.



Напомним, в Грузии начались массовые уличные протесты против законопроекта по "иностранным агентам". По словам высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, принятие Грузией закона об "иноагентах" противоречит ценностям Европейского союза, членом которого стремится стать Тбилиси.