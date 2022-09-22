



Украина вернула из плена 215 военных, среди них "азовцы". Список. Подробности

Сразу 215 украинских военных освободили 21 сентября из российского плена. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Из них 108 бойцов "Азова".



"Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А пять героев-командиров "Азовстали" – на 55 российских пленных, не имеющих для нас никакого интереса. Также среди освобождённых – 10 иностранцев, воевавших за Украину, и которым угрожали смертью. Они уже находятся в городе Эр-Рияд", заявил Ермак.



Ермак рассказал, что вернули очень много известных украинских защитников: Дениса "Редиса" Прокопенко, Сергея "Волыну" Волынского, Святослава "Калину" Паламара, Олега Хоменко, Евгения Бову, Дениса Шлегу, Екатерину Полищук, Марьяну Момонову и других.



Среди освобожденных военнослужащие НГУ, ВМС Украины, ВСУ, ГНСУ, ТРО, НПУ, СБУ, Гостаможслужбы, ДССТ, а также двое гражданских. С полным списком освобожденных можно ознакомиться по ссылке.



Президент Владимир Зеленский в свою очередь подтвердил, что украинских военнопленных обменяли на Виктора Медведчука.



"Мы были готовы обменять его на хотя бы одного защитника "Азовстали", а получилось вот сколько людей вернуть", - сказал Зеленский.



Также Зеленский заявил, что пять командиров "Азова" будут оставаться в Турции до конца войны.



"Таковы были условия обмена. В Турции они будут под личным протекторатом турецкого президента и в комфортных условиях. Также они смогут проводить личные встречи", - заявил Зеленский.



Первые кадры освобождения



Списки освобожденных

















