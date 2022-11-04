



Украина уже сегодня получит новый пакет помощи от США

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередной пакет военной помощи от США. Детали нового пакета будут объявлены уже сегодня.



"Я думаю, мы сегодня с вами услышим, когда, Америка проснется, объявление нового очередного пакета помощи Украине от США. Это будет с подписью президента Байдена и там мы услышим приятные новости, я их уже знаю, но подождем официального объявления", - рассказал он на брифинге.



Напомним, ранее в Пентагоне сообщили, что США передадут Украине суммарно восемь систем противовоздушной обороны NASAMS.



Также ранее мы писали, что впервые в пакет американской военной помощи для Украины войдут спутниковые антенны. Ожидается, что они помогут улучшить связь на поле боя.