



Украина уже получила от США более $1 млрд грантовой помощи

В пятницу, 28 апреля, в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов от США. Об этом заявило Министерство финансов Украины.



Финансирование предоставлено через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине".



"Партнерство с США и командой Всемирного банка во время войны позволяет правительству Украины финансировать первоочередные социальные расходы в полном объеме", - сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.



По его словам, помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку и способствует стабилизации финансовой системы.



Средства от США будут направлены на обеспечение пенсионных выплат, отдельных программ государственной социальной помощи (выплаты ВПЛ), зарплат работников здравоохранения и выплат сотрудникам ГСЧС.



Напомним, что Украина получит от Соединенных Штатов грант (невозвратную помощь) на 2,5 млрд долларов из целевого фонда Всемирного банка. Это второй грант США из запланированных на 2023 год на общую сумму 9,9 млрд. долларов. По состоянию на март в НБУ ожидают, что сумма международной помощи вырастет до 42 млрд. долларов и выглядит вполне реалистичной.