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​​​​​​​Украина уже получила от Британии боеприпасы с обедненным ураном
26.04.2023 07:54 Раиса Вовк

​​​​​​​Украина уже получила от Британии боеприпасы с обедненным ураном

Великобритания отправила в Украину тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. В России тут же отреагировали и заявили об "ответственности" Британии за это.

"Мы отправили тысячи боеприпасов "Челленджер 2" в Украину, в том числе бронебойные снаряды с обедненным ураном. Из соображений оперативной безопасности мы не будем комментировать показатели использования Украиной предоставленных боеприпасов", - заявил младший министр Вооруженных сил Великобритании Джеймса Гиппи в комментарии посольству России в Лондоне, переедает ТАСС

Россия отреагировала на сообщение Гиппи. В частности, в комментарии посольства России в Лондоне заявили, что "Великобритания не сможет избежать ответственности за последствия применения в Украине снарядов с обедненным ураном, которые были переданы ВСУ". 

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