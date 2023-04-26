



​​​​​​​Украина уже получила от Британии боеприпасы с обедненным ураном

Великобритания отправила в Украину тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. В России тут же отреагировали и заявили об "ответственности" Британии за это.



"Мы отправили тысячи боеприпасов "Челленджер 2" в Украину, в том числе бронебойные снаряды с обедненным ураном. Из соображений оперативной безопасности мы не будем комментировать показатели использования Украиной предоставленных боеприпасов", - заявил младший министр Вооруженных сил Великобритании Джеймса Гиппи в комментарии посольству России в Лондоне, переедает ТАСС.



Россия отреагировала на сообщение Гиппи. В частности, в комментарии посольства России в Лондоне заявили, что "Великобритания не сможет избежать ответственности за последствия применения в Украине снарядов с обедненным ураном, которые были переданы ВСУ".