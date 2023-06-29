



Украина уже получила €170 млрд международной помощи

Международная помощь для Украины составила 170 млрд евро. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики.



Указано, что эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от 40 государств, а также европейских институций, МВФ и Всемирного банка.



Так, ЕС выделил почти 62 млрд евро, а США - 71 млрд евро. В список стран-доноров также вошли Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония, Норвегия, Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Турция и Индия. От них Украина дополнительно получила 23 млрд евро помощи. Еще почти 13 млрд евро предоставили международные финансовые организации.



Половину выделенных средств составляет финансовая помощь. Еще около 40% - это военная помощь, остальные - гуманитарная поддержка.



Наибольшую военную поддержку Украина получила от США - более 43 млрд евро. А Евросоюз стал лидером по направлению финансовой помощи - почти 36 млрд евро.



Напомним, Еврокомиссия обсуждает выделение 50 млрд евро Украине. Речь идет о финансовом резерве на нужды нашей страны следующие четыре года в виде заимствований и грантов. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ЕС покроет 45% всех потребностей Украины в эти годы.