



Украина уже готовит маршруты эвакуации для жителей Крыма

Украина уже готовит эвакуационные маршруты из временно оккупированного Крыма для жителей, которые захотят покинуть полуостров на период активной деоккупации. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.



"Понятно, что для Украины жизнь граждан - безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации", - написал он.



Сейчас же Подоляк призывает всех жителей держаться как можно дальше от военных объектов в Крыму, а также проверить укрытия.



Напомним, сегодня в Севастополе в очередной раз прогремели взрывы. Так называемая "власть" сообщает о работе системы ПВО.