Украина успешно эвакуировала из Газы первую группу украинцев

Украина эвакуировала из Газы первую группу граждан, в которую вошли 43 человека. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.



"Сейчас они в безопасности в Египте, где украинские дипломаты оказывают им необходимую помощь. Мы также помогли эвакуировать 36 граждан Молдовы и мы рады помочь нашему дружественному соседу", - рассказал он.



По словам президента, эвакуация продолжается.



"Наши посольства в Израиле и Египте, а также другие соответствующие агентства упорно трудятся, чтобы вывезти больше наших граждан из Газы", - добавил Зеленский.

Ukraine has successfully evacuated its first group of 43 Ukrainian nationals from Gaza.



They are now safe in Egypt, where Ukrainian diplomats are providing them with the necessary assistance.



We have also helped evacuate 36 citizens of Moldova, and we are glad to help our…