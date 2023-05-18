



Украина угрожает суверенитету Венгрии. Сийярто грозится блокировать помощь ЕС

Сразу несколькими недружественными заявлениями по Украине отметились власти Венгрии.



В частности, министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто объявил, что Венгрия будет блокировать дальнейшую финансовую помощь ЕC Украине. Причина – Киев якобы занимает "все более воинственную" позицию по отношению к своему соседу по Европейскому Союзу. Да и потом, Венгрия не хочет поддерживать дальнейшие санкции против Российской Федерации.



"Справедливо сказать, что с нас достаточно", – сказал венгерский политик на брифинге в Вене, перечислив три события, которые легли в основу решения Венгрии.



Среди них, как мы уже сообщали, – решение Украины включить OTP Bank Nyrt., крупнейшего венгерского кредитора, в черный список. По словам Сийярто, его страна уже предупреждала, что будет блокировать помощь в размере 500 миллионов евро, если Украина не исключит OTP Bank из перечня спонсоров войны.



"Я хочу четко заявить, что пока Украина сохраняет OTP в своем списке спонсоров международной войны, мы не можем поддерживать решения, требующие новых экономических и финансовых жертв со стороны Европейского Союза и его государств-членов. То же самое касается санкций", – сказал Сийярто и призвал ЕС рассмотреть вопрос о сокращении финансирования Киева.



Напомним, Евросоюз выделяет деньги Украине из Европейского фонда мира (EPF). Его создали в 2021 году для предотвращения конфликтов, поддержания мира и укрепления международной безопасности. На сегодняшний день из фонда выделили уже 3,6 млрд евро.



Накануне Венгрия заблокировала выделения транша для Украины на 500 млн евро. Будапешт потребовал гарантий того, что деньги из фонда не будут тратиться только на покупку оружия для Украины, но также их будут отправлять и в другие нуждающиеся в средствах регионы, например, Балканы и Северная Африка.



Второй причиной дипломат назвал то, что Украина якобы ограничивает права на образование этнических венгров страны. В частности, как он утверждает, с 1 сентября "венгерские школы на Закарпатье не смогут работать".



В качестве третьей причины он упомянул статью Washington Post, в которой утверждалось со ссылкой на документы, что Президент Украины Владимир Зеленский хотел взорвать нефтепровод "Дружба", по которому в Венгрию поставляется сырая нефть:



"Такая угроза противоречит суверенитету Венгрии, поскольку безопасность энергоснабжения является вопросом суверенитета. Если кто-то призывает сделать энергоснабжение Венгрии невозможным, это практически наносит удар по суверенитету Венгрии", – заявил Петер Сийярто.

