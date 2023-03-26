



Украина требует созвать Совбез ООН из-за ядерного шантажа Путина

Украина требует созвать Совбез ООН из-за намерений РФ разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.



Украина ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и как постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия.



"Требуем немедленно созвать для этой цели внеочередное заседание Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.



МИД также обратился к белорусскому обществу с призывом не допустить реализации преступных намерений по размещению на территории Беларуси ядерного оружия вопреки его обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия. Подчеркнув, что установка ядерного оружия еще больше превратит Беларусь в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для будущего.



"Украина призывает всех членов мирового сообщества довести до преступного путинского режима категорическую неприемлемость его очередных ядерных провокаций и принять решительные меры с целью эффективного сдерживания и предотвращения любой возможности применения государством-агрессором ядерного оружия", - добавили в министерстве.



Напомним, вчера Путин якобы по просьбе Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси.