



Украина требует больше средств защиты от иранских БПЛА и ракет

Украина потребовала предоставит ей больше средств защиты на фоне новости о том что Иран рассматривает возможность снабжения российских войск баллистическими ракетами.

Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил представительство Пентагона генерал Патрик Райдер.

По его словам, первая партия передовых зенитно-ракетных систем NASAMS уже поступила в Украине и находится в эксплуатации. Экипажи прошли обучение в европейской стране.

Райдер отметил, что NASAMS поможет защитить энергетическую инфраструктуру Украины практически от любого типа современной воздушной угрозы, которую Россия может применить.

По данным ABC News, Украина просит предоставить ей системы ПВО C-RAM для защиты таких объектов, как электростанции.

"Мы учитываем множество различных соображений и систем, изучая потребности Украины в сфере безопасности", - прокомментировал генерал.