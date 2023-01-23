



"Украина тайно получила немецкие танки Leopard"

Немецкие танки Leopard 2 были замечены на Украине в городе Николаев. Машины появились до официального решения Германии по этому вопросу. Об этом заявил военкор Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo.



«Пока общественность озабочена деликатным для Германии вопросом о поставках танков Leopard 2 в распоряжение Украинского Государства, оперативные источники сообщают, что по меньшей мере 2 единицы немецкой техники были замечены в Николаеве», — передает Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. В материале отмечается, что танки появились на Украине до официального решения Германии.