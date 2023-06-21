



Украина собралась вернуть 600 килограммов золота окружения Януковича

Украинские правоохранители совместно со швейцарскими коллегами расследуют уголовное производство, в рамках которого в этой стране арестовано 600 килограммов золота окружения экс-президента Виктора Януковича. Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос в интервью Укринформу.



"Я не могу разглашать сведения о процедуре возвращения золота, поскольку оно связано с сотрудничеством с международными органами... но мы надеемся, что все вернем", - рассказал он.



Напомним, ранее в Швейцарии было арестовано 600 килограммов золота. Это дело расследовал Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры под руководством заместителя генпрокурора Евгения Енина. В 2019 году, когда у Генпрокуратуры закончились полномочия следствия, это дело было передано в НАБУ.



Ранее СБУ сообщила о подозрении бывшему руководителю охраны Януковича Вячеславу Заневскому. Он обвиняется в пособничестве РФ во время оккупации Херсонской области и части Николаевской.



Также в суд направили обвинительный акт в отношении экс-главы СБУ времен Януковича Александра Якименко.