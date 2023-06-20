



Украина смогла вывезти из Венгрии трех военнопленных

Трех украинских военнопленных, которых Россия передала Венгрии, удалось вывезти на территорию нашей страны. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Facebook.



"Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им оказывается всяческая поддержка", - написал Николенко.



Он также отметил, что украинские дипломаты совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными продолжают принимать меры для того, чтобы освободить остальных украинских пленных, которых вывезли из России в Венгрию.



Власти Венгрии заявляют, что они не имеют отношения к такой передаче пленных, поскольку организацией занимались церковные и религиозные организации.



Еще вчера, 19 июня, Николенко написал, что Министерство иностранных дел требует, чтобы к пленным допустили украинского консула.