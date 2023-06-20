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Украина смогла вывезти из Венгрии трех военнопленных
20.06.2023 20:15 Раиса Вовк

Украина смогла вывезти из Венгрии трех военнопленных

Трех украинских военнопленных, которых Россия передала Венгрии, удалось вывезти на территорию нашей страны. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Facebook.

"Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им оказывается всяческая поддержка", - написал Николенко.

Он также отметил, что украинские дипломаты совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными продолжают принимать меры для того, чтобы освободить остальных украинских пленных, которых вывезли из России в Венгрию.

Власти Венгрии заявляют, что они не имеют отношения к такой передаче пленных, поскольку организацией занимались церковные и религиозные организации.

Еще вчера, 19 июня, Николенко написал, что Министерство иностранных дел требует, чтобы к пленным допустили украинского консула. 

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