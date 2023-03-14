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Украина серьезно готовится к выполнению соглашения об ассоциации с ЕС
14.03.2023 17:53 Раиса Вовк

Украина серьезно готовится к выполнению соглашения об ассоциации с ЕС

Украина будет и дальше интегрироваться во внутренний рынок ЕС. Кабинет министров планирует обновить План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, подписанное в 2014 году. Об этом сообщает заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Планируем обновить План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - сказал он.

По его словам, планируется:

  • продлить транспортный и экономический безвизы,
  • получить роуминговый безвиз
  • начать процесс присоединения к Единой зоне платежей в евро (SEPA),
  • создать Офис программы "Горизонт Европа" в Украине,
  • развивать трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T) внутри Украины,
  • построить общие пункты пропуска на границе и интегрировать украинскую таможню.
Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина выполнила почти 80% обязательств согласно соглашению об ассоциации с Европейским Союзом .

Относительно тех 20%, которые еще осталось выполнить, Стефанишина объяснила, что это определенные "олдскульные обязательства", поскольку переговоры о заключении Соглашения велись в 2009 году во времена другой и правовой реальности.

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