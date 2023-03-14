



Украина серьезно готовится к выполнению соглашения об ассоциации с ЕС

Украина будет и дальше интегрироваться во внутренний рынок ЕС. Кабинет министров планирует обновить План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, подписанное в 2014 году. Об этом сообщает заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.



"Планируем обновить План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - сказал он.



По его словам, планируется:

продлить транспортный и экономический безвизы,

получить роуминговый безвиз

начать процесс присоединения к Единой зоне платежей в евро (SEPA),

создать Офис программы "Горизонт Европа" в Украине,

развивать трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T) внутри Украины,

построить общие пункты пропуска на границе и интегрировать украинскую таможню.

Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина выполнила почти 80% обязательств согласно соглашению об ассоциации с Европейским Союзом .Относительно тех 20%, которые еще осталось выполнить, Стефанишина объяснила, что это определенные "олдскульные обязательства", поскольку переговоры о заключении Соглашения велись в 2009 году во времена другой и правовой реальности.