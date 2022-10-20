



Украина: Россия - европейская "Хизбалла"

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел виртуальную встречу с лидерами еврейских организаций и русскоязычными деятелями, попросив их подтолкнуть Иерусалим к обеспечению Киева системами ПВО.

Это произошло в четверг, 20 октября.

"Думаю, ни у кого нет сомнений, что мы имеем дело с террористическим государством. Россия — террористическое государство, которое сегодня использует Иран в своей борьбе против США и их союзников, включая Израиль. Россия — это европейская "Хизбалла", - сказал он.

По словам Ермака, Израиль должен стать активным сторонником действий против России и что еврейские организации могут влиять на позицию Еврейского Государства..

"Сегодня голос каждого из вас, ваших организаций является решающим в вопросе противовоздушной обороны, в которой Израиль действительно имеет большой опыт, а главное, у него есть эти системы", — подчеркнул он.

К Ермаку присоединился бывший министр кабинета министров Израиля и бывший председатель "Сохнут" Натан Щаранский, заявив, что война в Украине — это борьба за будущее свободного мира.

"Поэтому я, как и все присутствующие здесь, считаю, что быть вместе с Украиной в данный момент — это не просто моральное обязательство, это в интересах Израиля. Наш долг — сделать все, чтобы Израиль это сделал. Это нужно народу Украины, но это нужно также и нам как части свободного мира, потому что Путин посягнул на основы свободного мира и хочет лишить нас этой свободы", - сказал Щаранский.