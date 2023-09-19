



Украина “разрушила стеклянный потолок” для сотрудничества Ирана и России

По словам бывшего офицера военной разведки ЦАХАЛа, растущая зависимость России от Ирана в плане огневой мощи в войне против Украины нарушила границы сотрудничества между двумя странами. Об этом пишет JNS..



Дэнни Цитринович, старший научный сотрудник тель-авивского Института исследований национальной безопасности, рассказал изданию, что в последние годы у России и Ирана сложились “важные” отношения, которые усилились из-за их совместных военных действий в Сирии.



“Тем не менее в этих отношениях существуют негласные ограничения, в основном коренящиеся в противоположных интересах двух стран в некоторых областях, а также из-за исторического багажа. Война на Украине разрушила “стеклянный потолок”, и сегодня мы видим беспрецедентное сотрудничество между двумя странами”, – говорит он.



Хотя Цитринович предостерегает от того, чтобы называть российско-иранские отношения “настоящим военным союзом”, по его мнению, “нет сомнений, что сотрудничество между двумя странами “значительно” возросло после вторжения России в Украину. Настолько, по его словам, что “Россия развивает зависимость от Ирана, которая будет только углубляться из-за продолжающейся ситуации на Украине”. Что, в свою очередь, может привести к тому, что Иран увеличит свои требования к России в различных областях, включая военную.



“В свете этого мы, вероятно, станем свидетелями углубления этих отношений, продвижения вопросов, которые раньше не обсуждались между двумя странами”, – прогнозирует Цитринович, который 25 лет прослужил на различных командных должностях в Министерстве обороны Израиля и Управлении военной разведки Сил.



Он отмечает, что иранское правительство под руководством президента Ибрагима Раиси ориентировано на Восток, и укрепление сотрудничества с Россией соответствует этой политике.



"Следует подчеркнуть, что сотрудничество носит не только военный, но и политико-экономический характер", – заявил эксперт, отметив, что Россия помогает Ирану вступить в БРИКС. “К сожалению, ситуация будет только углубляться”.

