



Украина расторгла с Россией соглашение о совместном контроле на границе

Верховная Рада денонсировала соглашение о сотрудничестве в ходе совместного контроля на российско-украинской границе. Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.



"Народные депутаты прекратили действие соглашения между Кабинетом министров и правительством РФ, которое определяло основы сотрудничества во время осуществления совместного контроля, связанного с пересечением украинско-российской государственной границы лицами, транспортными средствами, а также с перемещением через него товаров. Соответствующий контроль осуществлялся с 20212", - отметила Шуляк.



Она подчеркнула, что этот процедурный шаг является логическим продолжением процесса расторжения любых соглашений и договоров с врагом, даже если они остались только на бумаге.



"Дипломатические же отношения с Россией Украина разорвала 24 февраля 2022 года - в первый день нападения россиян. С этого момента мы в единоличном порядке постепенно исходим из двусторонних соглашений с агрессором и его союзником. Это осуществляется в целях защиты национальных интересов Украины и национальной безопасности Украины. Со страной, которая нарушает нашу территориальную целостность и наши границы, не может быть никаких соглашений, в том числе и части совместного контроля над государственной границей", - подчеркнула Шуляк.