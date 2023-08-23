



Украина просит помощи у Израиля в создании реабилитационных центров

Украина объявила о планах по созданию ряда клиник и реабилитационных центров ориентировочной стоимостью 500 млн долларов. Новые клиники и центры будут созданы и профинансированы международными спонсорами, в том числе Японским агентством международного сотрудничества (JICA) и, возможно, Израилем. Об этом сообщил израильский эксперт по финансовому управлению Алекс Сутовский.



Украина заявила, что очень заинтересована в привлечении Израиля к участию в проекте благодаря страны как международного лидера в сфере реабилитации.



С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года более 200 000 гражданских и военнослужащих получили ранения. 20 000 из них пришлось ампутировать конечности. Существует серьезная нехватка реабилитационных центров, доступных украинцам. Многие люди с ампутированными конечностями не имеют доступа к социальным, физиологическим и психологическим ресурсам, необходимым для адаптации к таким серьезным изменениям.



Украина призвала израильское правительство помочь раненым гражданам своей страны снова ходить.



“Финансирование позволит международным компаниям, в том числе израильским, принять участие в реабилитации сотен тысяч украинцев, пострадавших во время войны”, – говорит Сутовский.