



Украина продолжает переговоры с Россией об обмене пленных "всех на всех"

Украина продолжает работать над обменом пленных. В настоящее время ведутся переговоры с Россией касаемо обмена "всех на всех". Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на встрече с семьями пленных.



Во время встречи с семьями пленных Буданов отметил, что переговорный процесс касаемо обмена военнопленными является достаточно изнурительным. К примеру, последний обмен, когда в Украину вернулись 215 воинов, готовился более двух месяцев.



"Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина продолжает работать над обменами пленных, эта работа никогда не прекращается. В частности, продолжаются переговоры по обмену "всех на всех", - пишет пресс-служба.



Буданов не уточнил, о каком количестве пленных идет речь. По данным вице-премьера Ирины Верещук, сейчас в российском плену находятся около 2,5 тысяч украинцев. Россия заявляет о более чем шести тысяч пленных.



В свою очередь ассоциация семей защитников "Азовстали" сообщала, что в плену остаются более 1000 украинских военных, взятых в плен в Мариуполе, из которых более 700 - из "Азова".



Напомним, недавно в рамках обмена пленными удалось освободить 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев. России вернули кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.