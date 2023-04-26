



Украина продолжает эвакуацию граждан из Судана

Украина эвакуировала из Судана еще 8 граждан, операция продолжается, - Николенко





Украина, в сотрудничестве с другими ведомствами, продолжает операцию по спасению украинцев. Сегодня удалось эвакуировать из Судана еще 8 граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.



В течение 24-26 апреля удалось эвакуировать три группы граждан:

83 украинца, 4 суданца и 51 иностранца (граждан Грузии, Перу, Канады и Сент-Киттс и Невис). 64 украинца заявили о желании вернуться домой. Уже сегодня они прибудут чартерным рейсом в Польшу и будут доставлены в Украину.

еще пять украинцев удалось сегодня, 26 апреля, вывезти автобусом на территорию Египта, все они в безопасности;

еще 3 граждан были эвакуированы в координации с Германией.

посольству Украины в Египте: +20 100 00 396 48 или по электронной почте: [email protected] ;

; почетному консульству Украины в Хартуме: +249 91 230 2520;

МИД Украины: +380442381588 или по электронной почте: [email protected] .

"В целом благодаря многоуровневой тщательно спланированной операции Украина уже эвакуировала из Судана 91 гражданина. Продолжаем мониторить развитие ситуации безопасности и принимать меры для обеспечения безопасности наших граждан в Судане", - пишет Николенко.Отметим, за получением консульской помощи необходимо обратиться к:Напомним, 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. Тем временем армия Судана заявила, что поможет с эвакуацией иностранных граждан.