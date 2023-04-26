Украина продолжает эвакуацию граждан из Судана
Украина эвакуировала из Судана еще 8 граждан, операция продолжается, - Николенко
Украина, в сотрудничестве с другими ведомствами, продолжает операцию по спасению украинцев. Сегодня удалось эвакуировать из Судана еще 8 граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
В течение 24-26 апреля удалось эвакуировать три группы граждан:
- 83 украинца, 4 суданца и 51 иностранца (граждан Грузии, Перу, Канады и Сент-Киттс и Невис). 64 украинца заявили о желании вернуться домой. Уже сегодня они прибудут чартерным рейсом в Польшу и будут доставлены в Украину.
- еще пять украинцев удалось сегодня, 26 апреля, вывезти автобусом на территорию Египта, все они в безопасности;
- еще 3 граждан были эвакуированы в координации с Германией.
Отметим, за получением консульской помощи необходимо обратиться к:
- посольству Украины в Египте: +20 100 00 396 48 или по электронной почте: [email protected];
- почетному консульству Украины в Хартуме: +249 91 230 2520;
- МИД Украины: +380442381588 или по электронной почте: [email protected].