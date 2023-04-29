



Украина призывает Израиль усилить поддержку после авиаударов по Умани

Украина в очередной раз призвала Израиль увеличить свою поддержку Украины после того, как в четверг вечером Россия нанесла смертоносный удар по Умани, в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек.



В заявлении, сделанном в пятницу, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обратился к Израилю, заявив: “Последняя глава российской эпидемии военных преступлений заключается в том, что ракеты без разбора обрушиваются на мирных жителей, которые спали в священном городе Умань”.



“На данный момент убито 18 человек. Среди них трое детей, и их число растет. Все израильтяне – те, кто посещает Умань, и те, кто никогда здесь не был, но знает, что такое ракетный дождь, падающий на мирных жителей, должны принять это к сведению”, – сказал Ермак.

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Комментарии Ермака относительно израильтян в Умани касаются традиции, согласно которой десятки тысяч израильтян, а также евреев из диаспоры ежегодно приезжают в Умань, чтобы помолиться на могиле рабби Нахмана из Брацлава в Рош ха-Шана.



В прошлом году, несмотря на предупреждения со стороны израильских и украинских официальных лиц, от 7 000 до 10 000 израильтян посетили в Умань, чтобы принять участие в ежегодном паломничестве в честь Высоких праздников.



Продолжая свое заявление, Ермак назвал продолжающуюся войну России новым европейским геноцидом.



“В Европе происходит новый геноцид, и его осуществляет Кремль”, – сказал он. “Израиль должен использовать этот момент, чтобы усилить противоракетную и беспилотную поддержку Украины и помочь защитить гражданское население от агрессивной войны России”.