



Украина призывает Германию не блокировать быстрое вступление в НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию не блокировать заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО. Об этом он заявил в интервью ARD.



"Я призываю правительство Германии не повторять ошибок, сделанных канцлером Меркель в 2008 году, которая четко высказалась против интеграции Украины в НАТО. Результатом стало еще более агрессивное поведение России - смотрите Грузию, вражду к Западу и нынешнюю агрессию по отношению к Украине", - сказал Кулеба.



По его словам, уже есть подавляющее большинство членов НАТО, которые поддерживают более быстрое вступление Украины в Альянс.



Следует отметить, что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Германия и Франция выступили против членства Украины и предоставления стране Плана действий по присоединению к Альянсу.



На саммите НАТО в Вильнюсе Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в Альянс из-за опасений, что этот шаг может привести к войне с Россией.



Источник Telegraph в Альянсе сообщил, что Берлин использует ежегодный саммит НАТО в Вильнюсе, чтобы призвать других членов сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях по членству, чтобы помочь Украине защитить себя в отсутствие вступления.



"Берлин сдержанно относится к перспективе немедленного членства. Ему нужен процесс и время, чтобы разработать гарантии, чтобы фактически заблокировать членство. Берлин не хочет, чтобы Владимир Путин потенциально испытывал статью 5", - заявил источник.



Отметим, что согласно статье 5, нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех.



Также ранее сообщалось, что Соединенные Штаты решили отказаться от Плана действий по членству в НАТО для Украины. Однако Германия не согласилась с текстом заявления об отношениях Украины с Альянсом.

