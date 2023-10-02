



Украина призывает ЕС начать работу над 12-м пакетом санкций против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз должен начать предметную работу над новым 12-м пакетом санкций против РФ.



"Было лето, перерыв, анализ того, что "работает - не работает". Больше не может быть каких-то объяснений, почему не принимается 12-й пакет санкций. Мы призвали ЕС начать предметную работу над этим пакетом", – отметил Кулеба на совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем по итогам неформальной встречи глав МИД государств Евросоюза в Киеве.



По словам Кулебы, Украина считает, что должно быть два ключевых фокуса в 12-м пакете санкций.



"Во-первых, это меры для борьбы с обходом уже введенных санкций. Во-вторых, это новые санкции, которые должны коснуться оборонной индустрии РФ, производящей ракеты и дроны, и которыми атакуют и уничтожают украинские города", – подчеркнул глава МИД Украины, добавив, что есть все основания серьезно посмотреть на санкции и против российской ядерной индустрии.



Также Кулеба отметил необходимость продолжать вводить санкции против российских пропагандистов, передает "Интерфакс-Украина".



"Готовы к плодотворной и конструктивной работе с ЕС в этом направлении", - добавил министр.