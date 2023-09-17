Украина призвала союзников закрепить военную помощь в законодательстве
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обратился к странам-партнерам с предложением закрепить законодательно оказание помощи Украине с вооружением на долгосрочной основе.
По мнению Данилова, международные партнеры Украины должны:
- сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы, что создает политическую ответственность;
- учитывая избирательные политические циклы и возможное изменение конъюнктуры в Европе и США с точки зрения сохранения стабильности партнерства, дальновидным считается шаг по закреплению военной помощи Украине в долгосрочных циклах и законодательстве;
- разработать и реализовать комплекс мер по нивелированию так называемой "усталости от войны";
- осуществить перепланировку совместных мер в рамках всех пунктов Формулы мира с точки зрения фактора времени и последовательности, имея в виду их возможный долгосрочный характер.
"Еще раз хочу подчеркнуть: Путин с его войной - это раковая опухоль. Если ее не удалить полностью и окончательно, только вопрос времени, когда начнется рецидив в еще худшей форме с расползанием метастазов по всему телу", – отметил Данилов, и задал риторический вопрос о том, возможно ли договариваться с раковой опухолью.
Он также обратил внимание, что "именно сейчас наступает стратегическая точка перелома".
Данилов предупредил, что любая остановка войны без поражения РФ будет расценена авторитарными режимами как путинская победа, и "это будет сигналом к началу конфликтов и войн на территориях разного рода и статуса – сначала регионального, а затем глобального масштаба".