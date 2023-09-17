



Украина призвала союзников закрепить военную помощь в законодательстве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обратился к странам-партнерам с предложением закрепить законодательно оказание помощи Украине с вооружением на долгосрочной основе.



По мнению Данилова, международные партнеры Украины должны:

сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы, что создает политическую ответственность;

учитывая избирательные политические циклы и возможное изменение конъюнктуры в Европе и США с точки зрения сохранения стабильности партнерства, дальновидным считается шаг по закреплению военной помощи Украине в долгосрочных циклах и законодательстве;

разработать и реализовать комплекс мер по нивелированию так называемой "усталости от войны";

осуществить перепланировку совместных мер в рамках всех пунктов Формулы мира с точки зрения фактора времени и последовательности, имея в виду их возможный долгосрочный характер.

Также секретарь СНБО Украины подчеркнул, что будет ошибкой строить иллюзии о возможности диалога с Россией после десятков тысяч жертв, разрушений, военных преступлений и преступлений против человечности, которые продолжают совершать российские силы на территории Украины."Еще раз хочу подчеркнуть: Путин с его войной - это раковая опухоль. Если ее не удалить полностью и окончательно, только вопрос времени, когда начнется рецидив в еще худшей форме с расползанием метастазов по всему телу", – отметил Данилов, и задал риторический вопрос о том, возможно ли договариваться с раковой опухолью.Он также обратил внимание, что "именно сейчас наступает стратегическая точка перелома".Данилов предупредил, что любая остановка войны без поражения РФ будет расценена авторитарными режимами как путинская победа, и "это будет сигналом к началу конфликтов и войн на территориях разного рода и статуса – сначала регионального, а затем глобального масштаба".