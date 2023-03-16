



​​​​​​​Украина призвала НАТО к авиакоалиции: "Победа на земле куется в небе!"

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук призвал коллег из Североатлантического альянса нарастить усилия по предоставлению Украине современных многоцелевых истребителей 4-го поколения, способных защитить наше государство от воздушного террора России. Об этом он заявил на симпозиуме командующих ВС стран-членов НАТО.



"Обращаюсь к вам с просьбой, нарастить усилия по предоставлению Воздушным силам Украины современных многоцелевых истребителей четвертого поколения, которые способны эффективно защитить наше государство от воздушных террористических атак России, а также осуществлять мощную авиационную поддержку наземным войскам, для освобождения и деоккупации украинских территорий", - сказал Олещук.



Командующий также добавил, что только совместные, согласованные действия партнеров могут помочь в скорейшем получении Украиной западных многоцелевых самолетов. Имеющимся примером достижения этой цели является танковая коалиция.



Генерал-лейтенант призвал создать авиационную коалицию под лозунгом "Победа на земле - куется в небе!".