



Украина призвала наложить санкции на "Росатом"

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк призвал наложить санкции на "Росатом" в связи с указом президента РФ Владимира Путина о "принятии в собственность России" Запорожской АЭС.

Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

По словам Подоляка, необходимо немедленно наложить санкции также на всю атомную промышленность России.

Он подчеркнул, что попытка юридического рейдерства ЗАЭС требует от мирового сообщества немедленной реакции.

"Санкций в отношении Росатома; остановки строительства всех атомных объектов с участием России; отказов от каких-либо партнерств с РФ в атомной промышленности", – подчеркнул Подоляк.