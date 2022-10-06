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Украина призвала наложить санкции на "Росатом"
06.10.2022 00:12 Алина Груднева

Украина призвала наложить санкции на "Росатом"

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк призвал наложить санкции на "Росатом" в связи с указом президента РФ Владимира Путина о "принятии в собственность России" Запорожской АЭС.

 
Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.
 
По словам Подоляка, необходимо немедленно наложить санкции также на всю атомную промышленность России.
 
Он подчеркнул, что попытка юридического рейдерства ЗАЭС требует от мирового сообщества немедленной реакции.
 
"Санкций в отношении Росатома; остановки строительства всех атомных объектов с участием России; отказов от каких-либо партнерств с РФ в атомной промышленности", – подчеркнул Подоляк. 
 

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