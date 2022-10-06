Украина призвала наложить санкции на "Росатом"
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк призвал наложить санкции на "Росатом" в связи с указом президента РФ Владимира Путина о "принятии в собственность России" Запорожской АЭС.
Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.
По словам Подоляка, необходимо немедленно наложить санкции также на всю атомную промышленность России.
Он подчеркнул, что попытка юридического рейдерства ЗАЭС требует от мирового сообщества немедленной реакции.
"Санкций в отношении Росатома; остановки строительства всех атомных объектов с участием России; отказов от каких-либо партнерств с РФ в атомной промышленности", – подчеркнул Подоляк.
Спроба юридичного рейдерства Запорізької атомної електростанції з боку Росії вимагає негайної реакції:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 5, 2022
1. Санкцій щодо Росатома.
2. Зупинки будівництва всіх атомних об’єктів за участю Росії.
3. Відмови від будь-яких партнерств із Росією в атомній промисловості.